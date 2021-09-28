Принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми: неофициальный выход

На днях герцоги Кембриджские неофициально вышли в свет. Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли с собой детей и отправились на обед в один из сельских пабов в Норфолке. Очевидцы рассказали, что наблюдать за семьей было очень приятно, сообщает 24 Канал.

Недавно папарацци в очередной раз поймали семью герцогов Кембриджских не во время деловых встреч или официальных выходов. Очевидцы увидели королевскую семью в полном составе в Норфолке.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, а также собакой Лупо, решили выйти за пределы своего имения. Они пришли на обед в обычный сельский паб. Там монаршая семья заказала вовсе не королевские блюда – бургеры и картошку фри.

Герцоги взяли еду и сели за стол на поляне. Принцесса Шарлотта села возле отца, а принц Джордж и Луи сели по обе стороны Кейт Миддлтон. Семья была одета соответственно, в привычные наряды – джемперы и брюки.

"Вокруг не было никакой охраны, просто они расположились там, как любая другая обычная семья. Уильям заказал гамбургер с картошкой. С ними была их любимая собака, и они почти все время смеялись," , – поделился очевидец.