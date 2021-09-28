В ЕС изучают возможность применения третьей дозы вакцины Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало изучать возможность применения третьей – бустерной дозы вакцины от коронавируса Moderna Spikevax. Ее планируют вводить не менее чем через шесть месяцев после второй дозы людям в возрасте от 12 лет, сообщает Обозреватель.

Бустерные дозы вводятся только тем, кто завершил первичную вакцинацию для восстановления защиты после ее ослабления. Комитет EMA по лекарствам для человека ускоренно оценит имеющиеся данные и результаты клинических испытаний препарата Moderna.

На основании этого обзора комитет порекомендует, следует ли обновлять информацию о продукте и разрешать бустерную вакцинацию.