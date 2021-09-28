Кулеба прокомментировал заявления Лукашенко об Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу того, что якобы войска НАТО под видом учебных центров создают в Украине свои базы, сообщает Новое время.

В эфире телеканала ICTV Кулеба сказал, что это заявление Лукашенко — образец российской пропаганды в его исполнении.

"Это сигнал о том, что у нас появляется 1000 километров угрозы. Помните, как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков? Так же Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории" , — отметил глава украинского МИД.

По его словам, Украине следует быть независимой от Беларуси и внедрять собственную политику, даже если она отличается от политики партнеров.

"У нас 1000 километров границы с режимом человека, который много лет притворялся другом Украины, на самом деле заводя свою страну в российскую стайню" , — заявил Кулеба.

Накануне Лукашенко заявил, что обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на границе с Украиной и они договорились «предпринимать какие-то действия».