Тонзилитные камни: в чем опасность

Миндалины - один из важнейших иммунных органов человека. Именно они первыми встречают болезнетворные механизмы по окружающей среде и обеспечивают защиту нашего организма, сообщает Країна здоров'я.

В миндалинах содержатся особые щели - лакуны - ловушка для микробов и вирусов, а также своеобразный «полигон», где иммунная система учится бороться с микробами и вирусами. Удаление миндалин без веских оснований может стать ударом по защитным силам организма.

Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал об этом заболевании. "Мы говорим о казеозных массах. Это очень плохие массы - по сути, спрессованный стрептококк, который находится на уровне глотки в толще небной миндалины. Здесь они и производятся, а когда ситуация обостряется, начинается тонзиллит", - рассказал эксперт.

Специалист предупредил, что игнорировать проблема не можно. Самое неприятное в хроническом тонзиллите является то, что он может поддерживать и способствовать прогрессированию других заболеваний, начиная от частых простуд и гайморитов, заканчивая аллергическими заболеваниями, ревматизмом (опасная болезнь, которая поражает сердце и суставы) и гломерулонефритом (заболевания почек).

Так, для женщин последствиями тонзиллита могут стать гинекологические проблемы, среди самых опасных - высокий риск выкидышей. Отражается недуг и на внешнем виде: бледная кожа, выпадение волос. Кроме этого, такие камни влияют и на внутренние органы. В зоне повышенного риска почки, сердце и суставы.