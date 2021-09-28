В Украине появился мотоцикл от Lamborghini

Уникальный Ducati Diavel 1260 Lamborghini нашел покупателя в Украине, сообщает 24 Канал.

Это не просто 2-колесная Ламбо, а лимитированный супербайк, выпущенный ограниченным тиражом. Лимитированная серия этой модели мотоцикла Дукати состоит из 630 экземпляров, за каждым из которых закреплен индивидуальный порядковый номер.

Один из эксклюзивных байков на днях был куплен в Украине. Владельцем стал известный айтишник Александр Слобоженко. В своем инстаграме Саша написал, что "охотился за ним все лето, получить невозможно, после старта продаж мотоциклы были проданы за 15 мин по всему миру, и вот одна из квот досталась мне".

По словам Александра, он "купил его по телефону, будучи в Москве, в тот день когда была презентация Lamborghini Sian, и этот мотоцикл собственно и является лимитированным, поскольку был приурочен к выпуску нового гиперкара от Lambo".

Отметим, общий тираж Ducati Diavel 1260 Lamborghini составляет 630 экземпляров (на весь мир). Этот проект стал результатом сотрудничества двух именитых брендов, истории которых корнями уходят в Долину моторов, расположенную в регионе Эмилия-Романья. Здесь расположились штаб-квартиры самых известных итальянских и авто– и мотопроизводителей.

При создании этого проекта дизайнеры Ducati вдохновлялись видом гиперкара Sián FKP 37 – роскошной моделью Lamborghini. Эта модель была выпущена в количестве всего 63 единицы. Создатели этой модели черпали вдохновение в другом шедевре Lamborghini – Countach: острые грани, аэродинамическая элегантность и безошибочно узнаваемый силуэт.

Заявленная цена двухколесного Ламбо (без учета доставки и растаможки в Украине) – 31 990 евро. Что касается характеристик, по механике эксклюзивная версия идентична обычному Ducati Diavel 1260 и 1260 S. Двигатель Testastretta DVT выдает 162 л.с. при 9500 об/мин и 128 Нм на 7500 об/мин.