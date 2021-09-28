Гонка военных учений – 2021: что Украина противопоставляет России

В Украине продолжаются стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021", во время кото﻿рых ВСУ отрабатывают военные маневры совместно с армиями стран НАТО, сообщает Depo.ua.

Россия целый год бряцала оружием, пугая совместными с Беларусью военными учениями "Запад-2021", которые прошли в начале сентября. И хотя по данным украинской разведки, россияне с тех учений до сих пор не отвели свои войска в пункты постоянной дислокации, в информационном поле в последние дни доминирует другое военное событие — украинский ответ на российско-белорусские маневры.

На днях Украина вместе с западными партнерами проводит самые масштабные военные учения этого года — "Объединенные усилия - 2021". В учениях, которые проходят одновременно на всех военных полигонах Украины, принимают участие 12,5 тыс. военных и более 600 единиц вооружения и военной техники из 15 стран.

Среди участников присутствуют 11 стран-членов НАТО (США, Великобритания, Германия, Канада, Литва, Латвия, Италия, Словакия, Польша, Венгрия и Румыния), а также четыре страны-партнеры Альянса (Швеция, Грузия, Молдова и Иордания).

Уникальность этих военных учений состоит в том, что они подготовлены полностью по стандартам НАТО — от начальной конференции, которая была проведена в январе, и до отработки всех планировочных документов, касающихся учений.

Кроме того, во время этих учений проходят апробацию девять доктринальных документов, разработанных в соответствии со стандартами НАТО. Они касаются процедур планирования, а также процессов применения ВСУ. Во время маневров отрабатываются совместные действия украинской и натовской военной авиации, военно-морского флота, механизированных войск, морской пехоты, Сил специальных операций и т. д.

Еще одной инновацией этих учений является проведение целого ряда мероприятий по проверке боевой готовности. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, "Объединенные усилия - 2021" — это итог годовой подготовки, слаженности воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины, практическая отработка полученных знаний и демонстрация совместных действий и совместимости с подразделениями вооруженных сил стран НАТО.

Но самое главное, что в ходе маневров отрабатывается один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки — вопросы управления силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии. Понятно, что российской.

Видимо, поэтому к этим учениям приковано внимание не только украинских СМИ, но и российских, и даже белорусских властей. В частности, президент России Владимир Путин уже выразил обеспокоенность присутствием сил НАТО на территории Украины, назвав это пересечением российских "красных линий". Вторит ему и де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко, которому вообще привиделись в Украине натовские тренировочные лагеря, где якобы военных обучают нападать на Беларусь.

Видимо, россияне не ожидали такого резонанса от "Объединенных усилий - 2021", поэтому, чтобы не выпасть из информационной повестки дня, прибегли к различного рода провокациям. Сначала российские корабли пытались спровоцировать украинские в закрытом для военных учений районе Черного моря, а затем Москва вообще начала собственные трехдневные мини-учения в оккупированном ею Крыму. По данным российского минобороны, в этих учениях принимают участие около 2 тыс. военных и более сотни единиц боевой и специальной техники.

Кроме того, российское военное командование продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, россияне на территориях "ЛНР" и "ДНР" проводят комплексные тактические занятия по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

Таким образом, все это выглядит этакой гонкой военных учений между Россией и Украиной (по аналогии с гонкой вооружений между СССР и США). Россия провела свои масштабные военные учения "Запад-2021", Украина ответила не меньшими по размаху командно-штабными учениями "Объединенные усилия - 2021", на что Россия снова отвечает маневрами в Крыму и на Донбассе...

Но если Россия бряцает оружием с позиции агрессора и вполне могла бы этого не делать, то Украина просто вынуждена отвечать, потому что российская агрессия направлена в первую очередь против нас.

Из позитива можно отметить, что Украина, хотя и вынужденно и под российским давлением, но все же приводит свои вооруженные силы в соответствие со стандартами НАТО и отрабатывает это соответствие на практике. Более того, по мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в организационном плане Украина уже готова к вступлению в НАТО. Дело за политическим решением.