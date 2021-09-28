Ермак о покушении на Шефира: "Это был выстрел в демократию"

За покушением на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира стояли силы, которые не хотят реформ в Украине и очищения страны от криминалитета. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Офис президента.

"Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто", – подчеркнул он.

В то же время, Ермак отметил, что Офис Президента не является правоохранительным органом, а потому выводы относительно заказчиков и исполнителей этого преступления должно дать следствие.

"Мое личное мнение – стреляли не только у Сергея, стреляли не только в водителя Александра. Это были выстрелы в демократию и в будущее Украины. Но я хочу сказать, что мы сильны. И, безусловно, этот трусливый «привет» из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать, – я думаю, что это напрасные попытки. Это говорит о том, что мы на правильном пути реального реформирования нашей страны", – отметил руководитель Офиса Президента.

Ермак считает, что за этим стояли силы, которые не хотят реформ в стране, прекращения войны и "очистки страны от криминалитета" . Он отметил, что после покушения на первого помощника Президента много друзей и партнеров Украины предложили свою помощь.