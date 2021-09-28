ВР может рассмотреть кадровые изменения в Кабмине на следующей неделе
В ближайшее время ожидается смена трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная Рада скорее всего рассмотрит на следующей неделе. Об этом сообщила заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире "Украина 24", сообщает Вести.
По словам депутата, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов.
"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" – ред.)", – уточнила Кравчук.
После этого, по ее словам, будет запущен официальный процесс.
"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которая будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", – добавила Кравчук.