ВР может рассмотреть кадровые изменения в Кабмине на следующей неделе

В ближайшее время ожидается смена трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная Рада скорее всего рассмотрит на следующей неделе. Об этом сообщила заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире "Украина 24", сообщает Вести.

По словам депутата, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов.

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" – ред.)" , – уточнила Кравчук.

После этого, по ее словам, будет запущен официальный процесс.