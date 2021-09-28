ВР может рассмотреть кадровые изменения в Кабмине на следующей неделе

ВР может рассмотреть кадровые изменения в Кабмине на следующей неделе
Фото: rada.gov.ua

В ближайшее время ожидается смена трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная Рада скорее всего рассмотрит на следующей неделе. Об этом сообщила заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире "Украина 24", сообщает Вести.

По словам депутата, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов.

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" – ред.)", – уточнила Кравчук.

После этого, по ее словам, будет запущен официальный процесс.

"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которая будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", – добавила Кравчук.
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