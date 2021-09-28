В США создадут новую группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ

Военно-морские силы США формируют новую оперативную группу под названием Greyhound. Она будет состоять из эсминцев, которых можно будет развернуть в кратчайшие сроки для противодействия "российской подводной угрозе" в Атлантическом океане. Об этом, ссылаясь на издание Института ВМС США USNI News, сообщает Интерфакс.

Издание, в свою очередь, ссылается на заявление командующего надводными силами ВМС в Атлантике Брендана Маклейна, который сказал, что группа "предназначена для обеспечения флота предсказуемыми, постоянно готовыми и полностью сертифицированными военными кораблями" .

"Корабли будут готовы выполнить весь спектр задач, включая отслеживание российской подводной деятельности в Атлантике и защиту родины на море", – подчеркнул военачальник.

Отмечается, что создание новой целевой группы обусловлено тем, что американские ВМС переориентировали свои ресурсы и усилия на Атлантический регион из-за роста подводного потенциала России и опасений по поводу российских подводных лодок, действующих в этих водах.

В состав Greyhound изначально войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner, которые, как сказал Маклейн, имеют большой опыт противолодочной борьбы. Позднее к ним присоединятся эсминцы The Sullivans, Cole и Gravely. Маклейн заявил, что должен быть сформирован "стабильный график", при котором, в конечном итоге, для выполнения задач, стоящих перед группой, будут постоянно задействованы четыре корабля.