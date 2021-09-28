Дубленки 2021-2022: стилисты показали трендовые модели

В 2021 и 2022 годах на пике популярности будут теплые дубленки. Есть множество стильных моделей: авиатор, пушистые и с акцентом на мех, сообщает Обозреватель.

Кроме того, лаконичный вариант дубленки – жакет. Соответствующий пост опубликовали стилисты Vogue history на странице в Instagram(чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в тренде будут дубленки-авиаторы, которые подойдут к любому образу на каждый день. Также на пике популярности – длинные дубленки, пушистые шубки, которые можно миксовать как с платьями, так и джинсами/брюками.

Пушистые шубки в тренде. Источник: instagram.com/vogue_history

Модели авиатор в тренде. Источник: instagram.com/vogue_history

Стилисты рекомендуют приобрести дубленки с акцентным мехом, а также лаконичную модель – жакет.

Источник: instagram.com/vogue_history

Стильные дубленки-жакеты. Источник: instagram.com/vogue_history

Варианты жакетов. Источник: instagram.com/vogue_history

В 2021-2022 годах также не теряет актуальность двусторонняя дубленка, которая известна своей максимальной универсальностью.

Дубленка – хит 2021-2022. Источник: instagram.com/vogue_history

Источник: instagram.com/vogue_history

Стоит отметить, что дубленки можно сочетать как с брюками и грубыми ботинками, так и с длинными юбками и платьями. Классические модели носят с чем угодно: с вязаной юбкой и джинсами, спортивными брюками и романтичными платьями.

Источник: instagram.com/vogue_history

Самыми популярными цветами остаются бежевый и коричневый. Например, можно выбрать оттенки сливок и карамели или же коньяка и шоколада. Кроме того, актуальными будут черные, белые и серебристые модели.