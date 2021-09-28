Газпром прекратил продажи газа на электронной площадке на 2022 год

"Газпром экспорт" убрал из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе все контракты на 2022 год, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее, после решения германского суда, постановившего не освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС (что может задержать запуск магистрали), из перечня доступных контрактов исчезли предложения на первый квартал и весь 2022 год.

В графике торгов на прошлую неделю стояли контракты в один клик на 2023 год и аукционы на зиму 2022/23. В графике на неделю с 27 сентября по 1 октября остался только контракт на 2023 год.

Впрочем, на площадке последние продажи на зиму 2022/23 были осуществлены 7 сентября, а далее заключались только сделки на 2023 год.

Всего с 1 по 24 сентября на ЭТП "дочки" "Газпрома" продано 926 млн куб. м газа после 1,008 млрд кубометров в августе. С начала 2021 года продажи достигли 7,066 млрд кубометров.