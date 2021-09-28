Полигон в Киевской области нанес ущерб природе на 55 млн гривен

Во время последней проверки полигона, эксплуатируемого КП "Коммунальник" Вышгородского городского совета, Госэкоинспекция обнаружила засорение территорий, не предназначенных для захоронения мусора. Убытки составили около 55 млн гривень, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Он заявил, что площадь полигона составляет 5 гектаров, но по факту достигает 20 гектаров за счет незаконно используемых земель. Также зафиксирован ряд нарушений правил эксплуатации.

"Госэкоинспекция рассчитала и предъявила предприятию убытки на сумму около 55 млн гривень, а по фактам засорения уже открыто 2 уголовных производства. ГЭИ также обратилась в Хозяйственный Суда города Киева с иском о принудительном взыскании убытков и в Киевский окружной административный суд с требованием прекратить деятельность КП "Коммунальник" , — рассказал Малеваный.

По словам главы ГЭИ, случаи такого масштабного засорения территории в Украине вовсе не редкость.

"Около трети всех полигонов работают с несоблюдением экологических требований. За 8 месяцев 2021 года Госэкоинспекция обнаружила больше всего нарушений именно в сфере обращения с отходами — более 10 тысяч. Это больше, чем за весь прошлый год" , — подчеркнул Малеваный.

Одна из основных причин несовершенства сферы обращения с мусором — нежелание общин развивать инфраструктуру.

"Они не разрабатывают схемы санитарной очистки, чем не закрепляют четкие правила управления отходами. Нередко это приводит к определению перевозчика с нарушениями, поэтому вывозом мусора занимаются недобросовестные компании. Они вывозят его на свободные земельные участки, образуя сеть несанкционированных свалок" , — отметил Малеваный.

Именно поэтому специалисты ГЭИ способствуют усилению ответственности за такие нарушения.

"В частности, подготовили и способствовали утверждению изменений в методики по расчету ущерба за загрязнение земельных ресурсов. Также совместно со специалистами Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов специалисты инспекции готовят проект изменений в КоАП о повышении админштрафов. Санкция за нарушение требований по обращению с отходами возрастет приблизительно в 3 раза (с 850 до как минимум 2550 гривен для должностных лиц). Общины должны понимать, что в случае бездействия вынуждены будут тратить местные бюджеты на оплату убытков и штрафов, вместо того, чтобы вложить их в мусороперерабатывающие заводы или пункты сортировки" , — заявил Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что европейский опыт обращения с отходами основывается на принципе минимизации мусора путем уменьшения его выработки, повторного использования, переработки.