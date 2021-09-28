С ноября "евробляхеров" ждут новые санкции: суммы штрафов

В Украине скоро водителей и владельцев нерастаможенных машин начнут штрафовать на сумму до 170 тысяч гривен, сообщает 24 Канал.

Уже с ноября в Украине перестанет действовать период льготного растаможивания авто на еврономерах. После этого всех водителей и владельцев нерастаможенных машин начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн. Также нарушителям грозит арест счетов и имущества.

Так, если патрульные остановят человека в нерастаможенным автомобилем после 10 ноября, то сначала выпишут штраф в размере 8500 грн. После этого данные будут переданы на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто – те же 170 тысяч грн.

Владелец "жести" получит штраф по адресу прописки через почту. После этого он должен будет приехать на таможню и дать объяснения, дальше его ждет судебная тяжба.

По словам юристов, если суд вынесет соответствующее решение, то штраф придется заплатить, в противном случае арестуют имущество нарушителя.

Напомним, сейчас в Украине действует период льготного растаможивания автомобилей на иностранном регистрации. По льготе уже растаможили около 30 тысяч авто на миллиард гривен.