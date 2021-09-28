Закон об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику - нардеп

Законопроект об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, а только запустит механизм перераспределения активов, приведет к цензуре и узурпации власти, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмилы Буймистер.

"Мы даем СНБО полномочия фактически диктовать телеканалам, что им показывать, а что не показывать. Диктовать, кто должен быть в реестре олигархов, а кто нет, кто может или не может участвовать в приватизации. То есть это непосредственно прямое ущемление прав, экономических прав и свобод, которое, кроме как к диктатуре, ни к чему не приведет" , - заявила нардеп.

Буймистер объяснила, что не голосовала за этот законопроект прежде всего из-за рисков узурпации власти.

"Если бы действительно хотелось принимать комплексные решения по борьбе с олигархами, то надо было принимать мои правки к этому законопроекту о реформе Антимонопольного комитета" , - добавила нардеп.

Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Доверие", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому приняли проект закона во втором чтении.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.

Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.

Автор: Наталия Гурковская