Погода в Украине: прогноз на октябрь

В октябре 2021 средняя месячная температура в Украине ожидается 7-12°С, в Карпатах - 6-7°С. Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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Такой прогноз опубликовал Укргидрометцентр﻿.

По прогнозу синоптиков, абсолютный минимум температуры воздуха - 4-16°С мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23°С мороза, на юге Крыма 0-3°С мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-34°С тепла, в Крыму до 35°С, на высокогорье Карпат 20-21°С.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья - 86-106 мм, на высокогорье Карпат - 120-129 мм.