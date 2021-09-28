У белорусских нелегалов в Польше обнаружены связи с РФ

Работники спецслужб Польши нашли у нелегалов из Беларуси "связи с Россией". Те, в свою очередь, пытаются скрыть этот факт. Об этом, ссылаясь на польское издание Radio Opole, сообщает Лига.net.

Примерно у 20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу через границу Беларуси, были "связи с Россией", и многие из них пытались скрыть эту информацию. Об этом сообщает пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

По его словам, задержанные в Польше беженцы ранее "поддерживали связи с РФ на протяжении многих лет" . О каких связях идет речь, не уточняется.

"Некоторые люди скрывают этот факт. Документы и доказательства противоречат их заверениям", – добавил Жарин.

Также, по его словам, во время допросов беженцы якобы "всячески" пытались скрыть свою личность и стереть данные с носителей информации.