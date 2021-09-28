Увольнения в Кабмине: кандидаты на вылет изменились
Депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат заменить нескольких министров, до сих пор не понимают, кого точно им придется увольнять, поскольку в последнее время список кандидатов на вылет немного изменился, сообщает Украинская правда.
По состоянию на конец сентября, наиболее вероятные кандидаты на вылет такие: министр социальной политики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Урусский и министр экологии Роман Абрамовский.
Ранее активно говорили об увольнении министра обороны Андрея Тарана, которым недовольны
"уже все на свете". Но похоже, его снова забросят в "долгий ящик".
Собеседники издания отмечают, что ближе к следующей неделе список кандидатов на вылет может измениться.