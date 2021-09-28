Увольнения в Кабмине: кандидаты на вылет изменились

Депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат заменить нескольких министров, до сих пор не понимают, кого точно им придется увольнять, поскольку в последнее время список кандидатов на вылет немного изменился, сообщает Украинская правда.

По состоянию на конец сентября, наиболее вероятные кандидаты на вылет такие: министр социальной политики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Урусский и министр экологии Роман Абрамовский.

Ранее активно говорили об увольнении министра обороны Андрея Тарана, которым недовольны "уже все на свете" . Но похоже, его снова забросят в "долгий ящик".

Собеседники издания отмечают, что ближе к следующей неделе список кандидатов на вылет может измениться.