Китай продолжил атаку на криптовалюты

Власти Китая заблокировали популярные веб-сервисы для отслеживания информации о криптовалютах после запрета на их использование в стране, сообщает Лента.Ру.

Ограничение доступа затронуло сайты CoinGecko, CoinMarketCap, TradingView и другие. Для обхода блокировки пользователи используют VPN.

24 сентября Народный банк Китая (НБК) признал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами. НБК пообещал пресекать спекуляции виртуальной валютой для защиты собственности людей и поддержания финансового порядка. На фоне новостей курс биткоина рухнул на 9 процентов до 40 908 долларов и до сих пор не отыграл падение. 28 сентября на 11:25 он торгуется по 41 915 доллара.

В середине июля основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли предсказал запрет криптовалюты в Китае, поскольку власти не хотят иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Ли посоветовал майнерам избавляться от своего оборудования, пока оно не подешевело.

Эксперты считают, что легализация криптовалют интересна странам со слабой финансовой системой, принимающим большой поток средств из-за рубежа, а также офшорным государствам. В начале июня одной из таких стран стал Сальвадор, признавший биткоин в качестве официального платежного средства. Сальвадор, многие граждане которого работают в США и отправляют деньги на родину, теряет 1,5 процента ВВП на комиссии платежных сервисов. Платежи в биткоинах с нулевой комиссией призваны решить эту проблему.