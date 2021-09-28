Chevrolet анонсировал дату дебюта Corvette Z06

Компания Chevrolet презентовала первое официальное фото новой версии своей культовой модели Corvette Z06. Мировая премьера новинки запланирована на 26 октября, сообщает Обозреватель.

Спустя два года после дебюта новой генерации модели компания подготовила более мощную версию Corvette Z06.

Спустя два года после дебюта новой генерации модели компания подготовила более мощную версию Corvette Z06. Источник: media.chevrolet.com

Автомобиль отличается от базовой версии более агрессивным аэродинамическим обвесом, который напоминает гоночные болиды Corvette C8.R для кольцевых гонок. Новинка получила иные бампера, расширенные крылья, а также увеличенные воздухозаборники. Также для модели разработали новые колесные диски. Ранее на тестовых прототипах в камуфляже был крупный задний спойлер, но на официальном фото его нет. Это позволяет предположить, что покупателям будет предложено несколько вариантов обвеса – со спойлером и без.

Ранее на тестовых прототипах в камуфляже был крупный задний спойлер. Источник: Carscoops

Помимо изменений в дизайне, новинка также получит более эффективные тормозные механизмы, иные настройки подвески, а также мощный мотор. По предварительным данным 5,5-литровый V8 с "плоским" коленвалом будет развивать порядка 626 л.с., а крутящий момент составит Для сравнения, Corvette Z06 прежнего поколения с 6,2-литровым V8 имел в своем арсенале соответственно 502 л.с. и 637 Нм. Ожидается, что новый мотор позволит модели разгоняться до первой "сотни" менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость приблизится к 300 км/ч.