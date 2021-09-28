"Красная" зона карантина: как будут работать школы

"Красная" зона карантина предусматривает 100% COVID-вацинацию педагогического коллектива, "оранжевая" и "желтая" — 80%, сообщает ТСН.

Об этом рассказала заместитель министра образования Вера Рогова.

"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, специализированная, средняя школа. Если регион переходит в "красную" зону, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное обучение" , — сообщила заместитель министра образования.

По словам представительницы МОН, говорится о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения — только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школа.