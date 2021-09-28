Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов

Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет, сообщает РБК-Украина.

Для того, чтобы снять деньги, нужно до 30 сентября пройти идентификацию.

Сообщается, что клиентам, по счетам которых в течение трех лет и более не было операций, нужно посетить отделение банка, чтобы актуализовать идентификационные данные и пройти верификацию. Также в отделении можно будет решить вопросы снятия средств с текущих счетов и депозитов.

При себе нужно иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:

на таких счетах не будут учитывать средства как неподвижные вклады;

банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета;

такие действия будут считаться согласием на снятие ежемесячной комиссии по тарифам "Ощадбанка".

Автор: Юлия Бойко