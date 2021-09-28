Лучшее тесто для жареных пирожков: 2 варианта

Лучшее тесто для жареных пирожков: 2 варианта

Каждая хозяйка, наверное, не раз слышала о том, что при работе с тестом важно соблюдать 2 момента: теплые руки и хорошее настроение. Но даже соблюдая все правила и пропорции, иногда тесто может не получиться с первого раза, сообщает Обозреватель.

К тому же, существует много разных рецептов для теста и для того, чтобы выбрать лучший для себя вариант, стоит перепробовать не один из них.﻿﻿ Далее два универсальных рецепта теста для жареных пирожков.

Дрожжевое тесто

Ингредиенты:

  • Мука – 700-800 г
  • Теплая вода – 400 г
  • Дрожжи – 1 ст. л
  • Сахар – 1 ст. л
  • Соль – 1 ч. л
  • Масло – 50 мл

Способ приготовления:

  1. В теплую воду добавить дрожжи, сахар и 2-3 ст. л муки. Перемешать и оставить на 15 минут для того, чтобы подошла опара.
  2. В опару ввести муку, масло и соль. Замешать тесто до состояния легкой консистенции.
  3. Поставить тесто в теплое место на 40 минут.
Процесс замешивания теста
Процесс замешивания теста

Тесто на кислом молоке

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст
  • Яйца – 1 шт
  • Кислое молоко – 1 ст
  • Соль – 0,5 ч. л
  • Масло – 25 мл
  • Сахар – 1 ст. л
  • Сода – 0,5 ч. л

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с содой. С помощью миксера взбить яйцо с солью и сахаром.
  2. В муке сделать небольшое углубление внутри, после чего вылить туда яичную массу и добавить масло. Небольшими порциями вводить подогретое кислое молоко.
  3. Замесить тесто. Переложить его на твердую поверхность, присыпанную мукой и продолжать вымешивать.
  4. Когда тесто перестанет прилипать к руками, переложить его в миску и убрать в теплое место на 40 мин.
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