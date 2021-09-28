Лучшее тесто для жареных пирожков: 2 варианта
Каждая хозяйка, наверное, не раз слышала о том, что при работе с тестом важно соблюдать 2 момента: теплые руки и хорошее настроение. Но даже соблюдая все правила и пропорции, иногда тесто может не получиться с первого раза, сообщает Обозреватель.
К тому же, существует много разных рецептов для теста и для того, чтобы выбрать лучший для себя вариант, стоит перепробовать не один из них. Далее два универсальных рецепта теста для жареных пирожков.
Дрожжевое тесто
Ингредиенты:
- Мука – 700-800 г
- Теплая вода – 400 г
- Дрожжи – 1 ст. л
- Сахар – 1 ст. л
- Соль – 1 ч. л
- Масло – 50 мл
Способ приготовления:
- В теплую воду добавить дрожжи, сахар и 2-3 ст. л муки. Перемешать и оставить на 15 минут для того, чтобы подошла опара.
- В опару ввести муку, масло и соль. Замешать тесто до состояния легкой консистенции.
- Поставить тесто в теплое место на 40 минут.
Тесто на кислом молоке
Ингредиенты:
- Мука – 3 ст
- Яйца – 1 шт
- Кислое молоко – 1 ст
- Соль – 0,5 ч. л
- Масло – 25 мл
- Сахар – 1 ст. л
- Сода – 0,5 ч. л
Способ приготовления:
- Муку смешать с содой. С помощью миксера взбить яйцо с солью и сахаром.
- В муке сделать небольшое углубление внутри, после чего вылить туда яичную массу и добавить масло. Небольшими порциями вводить подогретое кислое молоко.
- Замесить тесто. Переложить его на твердую поверхность, присыпанную мукой и продолжать вымешивать.
- Когда тесто перестанет прилипать к руками, переложить его в миску и убрать в теплое место на 40 мин.