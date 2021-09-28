Порошенко успешнее Зеленского на международной арене – опрос

Второго президента Украины Леонида Кучму и пятого президента Петра Порошенко украинцы признали наиболее успешными среди других глав государства по части международной политики. Об этом говорится в исследовании социологической компании SOCIS, сообщает Буквы.

Так, респонденты должны были дать ответ на вопрос "Кто из президентов Украины, по вашему мнению, был самым успешным в международной политике?"

32,2% опрошенных отдали свой голос за Петра Порошенко. Напомним, что именно по его каденции было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Кроме того, Украина получила "безвиз".

Вторым успешным президентом в международной политике украинцы назвали Леонида Кучму – за него проголосовали 17,7%.

Только 8,1% опрошенных считают, что нынешний глава государства является наиболее успешным в международной политике. Леонида Кравчука успешным в этой области считают 7,4%, Виктора Януковича - 5,1%, а Виктора Ющенко - 4,9%.

Опрос проводился с 16 по 21 сентября 2021 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Всего было опрошено 2000 респондентов. Погрешность составляет 2,4%.