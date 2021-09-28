Выборы в Харькове: кто претендует на кресло мэра
В Харькове на 31 октября запланировано проведение выборов мэра города. На эту должность претендуют минимум семь кандидатов. Документы можно подать до 30 сентября. Об этом, ссылаясь на сайт городского совета Харькова, сообщает РБК-Украина.
В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию заявления о самовыдвижении на должность мэра города подали следующие кандидаты:
- Константин Немичев – глава Общественного совета при Харьковской государственной администрации.
- Михаил Добкин – бывший глава Харьковской обладминистрации.
- Валерий Говоров – депутат Харьковского областного совета.
- Дмитрий Маринин – депутат Харьковского городского совета.
- Александр Кондрусик – предприниматель.
- Игорь Терехова – секретарь Харьковского городского совета.
- Владимир Плетнев – депутат Харьковского горсовета от "Партии Шария".
Их зарегистрировали.
Одному из кандидатов в мэры Харькова, харьковчанину Виктору Кеммелю, отказали в регистрации из-за неполного пакета документов.
Выборы состоятся 31 октября 2021 года.
Автор: Анастасия Рокитна