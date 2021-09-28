Выборы в Харькове: кто претендует на кресло мэра

Выборы в Харькове: кто претендует на кресло мэра
Фото: Михаил Добкин

В Харькове на 31 октября запланировано проведение выборов мэра города. На эту должность претендуют минимум семь кандидатов. Документы можно подать до 30 сентября.﻿ Об этом, ссылаясь на сайт городского совета Харькова, сообщает РБК-Украина.

В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию заявления о самовыдвижении на должность мэра города подали следующие кандидаты:

  1. Константин Немичев  глава Общественного совета при Харьковской государственной администрации.
  2. Михаил Добкин  бывший глава Харьковской обладминистрации.
  3. Валерий Говоров – депутат Харьковского областного совета.
  4. Дмитрий Маринин депутат Харьковского городского совета.
  5. Александр Кондрусик предприниматель.
  6. Игорь Терехова – секретарь Харьковского городского совета.
  7. Владимир Плетнев – депутат Харьковского горсовета от "Партии Шария".

Их зарегистрировали.

Одному из кандидатов в мэры Харькова, харьковчанину Виктору Кеммелю, отказали в регистрации из-за неполного пакета документов.

Выборы состоятся 31 октября 2021 года.

Автор: Анастасия Рокитна

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