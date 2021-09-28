Зинченко исключили из состава сборной Украины на решающие матчи

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко был исключен из заявки на октябрьские матчи сборной в отборе на ЧМ-2022, которые во многом станут решающими в контексте борьбы за попадание на Мундиаль. Нашему соотечественнику диагностировали надрыв икроножной мышцы, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщается на официальной странице Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram. Временный исполнитель обязанностей главного тренера национальной команды Александр Петраков заменил Зинченко полузащитником "Днепра-1" Александром Пихаленком, для которого этот вызов стал дебютным.

Зинченко получил травму и не сыграет за сборную в октябре. Источник: Instagram УАФ

Напомним, что 9 октября сборная Украины проведет выездной матч против Финляндии, а 12 октября – домашний против Боснии и Герцеговины. Наша национальная команда идет на втором месте в группе D с пятью очками после пяти поединков.

Таблица группы D. Источник: Flashscore

Ранее в сборной возник конфликт между Петраковым и ее ключевым игроком Русланом Малиновским. По словам Александра Васильевича, наш соотечественник, выступающий за "Аталанту", обиделся, поскольку не получил достаточное количество игровой практики в предыдущих матчах за национальную команду.

В эфире телеканалов "Футбол 1/2/3" наставник сборной рассказал о демарше Малиновского перед спаррингом с Чехией, после чего футболист впервые прокомментировал эту ситуацию.