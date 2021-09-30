Осенний тренд на трикотаж: что носить и с чем сочетать

Стилист Зоя Панина рассказала, что осенью 2021 must have стал яркий трикотаж. Так, на пике популярности будут разноцветные кардиганы, джемперы и свитшоты с необычными принтами, сообщает Обозреватель.

Благодаря ярким оттенкам этот сезон будет теплым и уютным. Если заменить привычный нюд на джемпер с ярким принтом, то любимые джинсы приобретают второе дыхание. Соответствующий пост Панина опубликовала на странице в Instagram(чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Разноцветные кардиганы – тренд сезона для уютных и стильных образов. Можно завернуться как в одеяло и ловить лучи прохладного солнца.

Источник: instagram.com/ya_zoya_

Джемпер с ярким принтом из мишек сделает интересным даже самый скучный образ.

Источник: instagram.com/ya_zoya_

Свитшоты с принтом подружатся и с брюками, и с юбками.

Источник: instagram.com/ya_zoya_

Яркий свитер из шерсти станет главным помощником в создании нескучных образов. Фиолетовый, зеленый, красный – выбор остается за вами.

Источник: instagram.com/ya_zoya_

Также в тренде будут пастельные тона джемперов и водолазок – для нежных и воздушных образов.

Источник: instagram.com/ya_zoya_

Кроме того, главные спасатели от осенней депрессии – базовые джемперы и водолазки ярких цветов.