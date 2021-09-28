Эксперты назвали области, которые скоро могут перейти в "красную" зону

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, Черновицкая, Харьковская и Луганская области близки к переходу в красную зону карантина, сообщает Новое время.

«Черновицкая область остается ближайшим претендентом для перехода в красную зону» , — сказал он на брифинге.

Ганиченко отметил, что переход трех областей в красный уровень эпидопасности может произойти в течение одной-двух недель.

Эксперт KSE отметил, что в Харьковской области наблюдается большая динамика и близкая к критической загруженность коек с кислородом.

В Луганской области пошло замедление роста заболеваемости, но нагрузка на систему здравоохранения растет.

Во Львовской и Житомирской области критическая ситуация остается, но эти регионы временно стабилизировались.