Катя Осадчая показала семейную осенью прогулку с сыновьями

Известная украинская ведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов на днях уделили время семье. Они отправились на прогулку в парк. Звезды поделились миловидными осенними фото с поклонниками, сообщает 24 Канал.

Украинские звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов имеют насыщенный рабочий график. Несмотря на это, они стараются всегда выделять время для семьи. На днях ведущие устроили выходной и провели его с сыновьями.

Новые семейные фото Осадчей

Семья в полном составе отправилась на осеннюю прогулку в парк. Юрий Горбунов со старшим сыном Иваном поочередно возили коляску с новорожденным Даниилом, а Катя Осадчая иногда держала его на руках.

Для прогулки телезвезда оделась комфортно, но и стильно. Она позировала перед камерой в бежевом спортивном костюме, косостоял из свитера и брюк. Сверху Катя Осадчая одела клитчасте пальто молочно-коричневого цвета.

Юрий Горбунов с младшим сыном / Фото с инстаграма Юрия Горбунова