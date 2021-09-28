Сезон дождей: самые стильные зонтики 2021-2022

Многие просто забывают вовремя купить зонтик или откладывают эту покупку на потом. А с приходом дождливой осени приходится прятаться под капюшоном. Но ощущение на теле мокрых вещей совсем не радует, сообщает УНИАН.

Прозрачный зонтик

Это универсальный вариант как для осени, так и для зимы. С ним у вас вообще не будет проблем, так как он не пачкается и стирать его не нужно. Максимум - протереть влажной салфеткой от капель. Более того, он идеально подойдет к любому стилю одежды - как к классике, так и к спортивному.

Модный зонтик 2021-2022 / pexels.com

Зонтик с принтами

Обратите внимание на зонтики в клетку или горошек. Это самый актуальный принт 2021-2022. Опять же, это универсальная расцветка, которая дополнит любой образ. При этом помните, что зонтик - это аксессуар, а значит, он должен сочетаться с одеждой. Если вы выбираете зонт в клетку, то остальные элементы вашего гардероба должны быть в более нейтральных оттенках и желательно без ярких принтов.

Модный зонтик 2021-2022 / pexels.com

Модный зонтик 2021-2022 / pexels.com

Однотонный зонтик

Это, наверное, мастхев. Однотонные зонтики всегда будут в тренде, благодаря своей практичности. Осенью можно выбирать яркие зонтики - желтые, зеленые, красные. А вот зимой лучше отдать предпочтение более темным расцветкам, таким как синий, черный, бордовый. Белые зонтики стилисты не рекомендуют, так как они быстро пачкаются и плохо стираются.

Модный зонтик 2021-2022 / pexels.com