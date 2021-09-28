Андре Тан представил новую коллекцию одежды для подростков

В "Caribbean Concert Hall" в рамках 23-го Национального фестиваля "Мини Мисс & Мистер Украины" прошел показ новой подростковой коллекции одежды Andre Tan Easy совместно с брендом обуви LIYA. На подиум вышли модели, среди которых дети телеведущих: Валентины Хамайко и Стаси Ровинской, популярная группа Open Kids в новом составе, сообщает Обозреватель.

Также учавствовали профессиональные модели: Арина Никанорова "Мини Мисс Украина 2021", Агния Ткаченко "Мини Мисс Украина International Grant Prix 2020", Евдокия Загоруйко "Мини Мисс Украина 2019".

Показ состоялся в рамках 23-го Национального фестиваля "Мини Мисс & Мистер Украины"

Он прошел "Caribbean Concert Hall"

Andre Tan Easy был создан совместно с брендом обуви LIYA

Д﻿изайнер разработал подростковую коллекцию одежды Andre Tan Easy по запросам поколения Z. В коллекции удобные и запоминающиеся вещи для похода на учебу, прогулок и вечеринок: блузы и рубашки с надписями, трикотажные гольфы, базовые сарафаны, юбки и брюки-палаццо. Спортивные велюровые костюмы с кроп-топом, трикотажные и нейлоновые комплекты для прогулок. Платья цвета фуксии Федоры – трендовый цвет сезона осень-зима 21\22. Свитшоты с комиксами или принтом, в виде тату – это must have в гардеробе тинэйджера.

На подиум вышли дети телеведущих и профессиональные модели

Сочетайте свитшот с лосинами и грубыми ботинками. Укороченные куртки, и удлиненные, яркого неонового цвета, согреют и не оставят равнодушными подрастающих модников.

Дизайнер разработал подростковую коллекцию одежды Andre Tan Easy