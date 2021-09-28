Андре Тан представил новую коллекцию одежды для подростков
В "Caribbean Concert Hall" в рамках 23-го Национального фестиваля "Мини Мисс & Мистер Украины" прошел показ новой подростковой коллекции одежды Andre Tan Easy совместно с брендом обуви LIYA. На подиум вышли модели, среди которых дети телеведущих: Валентины Хамайко и Стаси Ровинской, популярная группа Open Kids в новом составе, сообщает Обозреватель.
Также учавствовали профессиональные модели: Арина Никанорова "Мини Мисс Украина 2021", Агния Ткаченко "Мини Мисс Украина International Grant Prix 2020", Евдокия Загоруйко "Мини Мисс Украина 2019".
Дизайнер разработал подростковую коллекцию одежды Andre Tan Easy по запросам поколения Z. В коллекции удобные и запоминающиеся вещи для похода на учебу, прогулок и вечеринок: блузы и рубашки с надписями, трикотажные гольфы, базовые сарафаны, юбки и брюки-палаццо. Спортивные велюровые костюмы с кроп-топом, трикотажные и нейлоновые комплекты для прогулок. Платья цвета фуксии Федоры – трендовый цвет сезона осень-зима 21\22. Свитшоты с комиксами или принтом, в виде тату – это must have в гардеробе тинэйджера.
Сочетайте свитшот с лосинами и грубыми ботинками. Укороченные куртки, и удлиненные, яркого неонового цвета, согреют и не оставят равнодушными подрастающих модников.