В Кремле оценили возможность прямых поставок газа Украине

Россия готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления закупок Украиной российского газа напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября, сообщает Вести.

"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", – сказал Песков.

Также в Кремле не видят оснований для "истеричных реакций Украины" по поводу нового долгосрочного контракта Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины. По словам Пескова, этот договор гарантирует Венгрии надежные и ритмичные поставки газа, ничьи права и международные нормы он не нарушает.