Фрукты нужно есть правильно: правила для пользы организма

Фрукты – это отличный источник витаминов, минералов, клетчатки, пектина и очень многих других полезных веществ. Но интересный момент в том, что очень многие из нас едят фрукты неправильно, и в результате мы либо не получаем максимальную пользу, которую могли бы получить, либо просто портим процессы пищеварения, а иногда даже наносим себе больше вреда, сообщает Здоровый образ.

Когда употреблять фрукты? Вместе с едой либо раздельно? Либо «после», либо «до»? Очень часто мы едим фрукты в качестве десерта. Например, плотненько так пообедали и закусили это все сладким яблоком либо бананом, либо фруктовым салатом, кто как любит.

Однако исследования показывают, что это не самый лучший способ употребления фруктов. Ученые уверяют, что наилучший момент – это между приемами пищи. Так исследования показали, что если фрукты употребляются на пустой желудок, то они очень быстро эвакуируются из желудка, буквально за 20 минут и дальше поступают в кишечник. Там-то и происходит их усвоение. И это абсолютно нормальный, естественный, быстрый и бодрый процесс. Так и должно быть.

А когда мы едим неправильно, какие ошибки мы совершаем в этом, подробно разберем в данном видеоролике.