"Слугам" рассылают сообщения с дресс-кодом для вечеринки в Трускавце

"Слугам народа" рассылают сообщения с дресс-кодом для вечеринки в честь закрытия съезда в Трускавце.

Об этом сообщил﻿ Андрей Павловский.



"Просим вас обратить внимание на желаемый дресс-код для гала-концерта, который состоится 02.10.2021 в 21: 30. Cocktail/Сocktail Attire. Мужчины могут заменить фрак или смокинг уже на классический черный или максимально темный костюм вместе с галстуком или без, также внешний вид дополнят черные классические туфли. Женщинам идеально подойдут коктейльные платья до колен или даже чуть выше колена, а также можно надеть брючный костюм или топ с юбкой. На ноги - туфли на высокой шпильке или босоножки" , - говорится в сообщении.﻿



Также глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что будет диджеем на этом мероприятии. Он уже сыграл несколько сетов за пультом на съезде молодёжного крыла СН в Скадовске.

