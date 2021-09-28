"И.о." членов правления Нафтогаза за день стали постоянными

Правительство на следующий день после назначения четырех исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз" одобрил их на эти должности без приставки "и.о." до принятия новым наблюдательным советом решений по правлению, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в решении правительства от 28 сентября.

В понедельник, 27 сентября, Кабмин назначил исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз".

Ими стали Маврикий Калугин (советник председателя НАК по вопросам добычи), Владислав Воловик (советник председателя правления НГ), Елена Бойченко (директорка по управлению персоналом и соцполитики Нафтогаза) и Роман Чумак (руководитель казначейства Нафтогаза).

Своим решением 28 сентября правительство назначил их на эти должности без приставки "и.о.".