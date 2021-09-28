В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Основатель Amazon Джефф Безос уступил главе Tesla Илону Маску лидерство в рейтинге Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, сообщает Лента.Ру.

Состояние Маска выросло на 1,89 процента и теперь оценивается в 203,4 миллиарда долларов. Второе место занимает Безос (197,7 миллиарда долларов), третье — основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,7 миллиарда долларов). В рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg также лидирует Маск.

Значительную часть состояния Маска составляют акции Tesla. По итогам торгов 27 сентября они выросли почти на два процента до 790 долларов за штуку. В ходе торгов 28 сентября ценные бумаги продолжили рост и, по данным на 13:35 , стоят по 791,36 доллара за единицу.