Прямые инвестиции в Украину: из каких стран больше поступлений

Прямые инвестиции в Украину за второй квартал 2021 года составили 1 349,5 млн долларов. Почти 100% инвестиций (1 337,0 млн долларов) поступило из стран Европейского союза, сообщает РБК-Украина.

По данным Национального банка Украины (НБУ), больше всего ПИИ поступило из Нидерландов-922,8 млн долларов и Германии - 242,9 млн долларов.

В то же время инвесторы из Швейцарии изъяли 112,7 млн долларов инвестиций, из Республики Кипр - 83,0 млн долларов, из Российской Федерации - 9,4 млн долларов.

Напомним, накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.

Автор: Александр Белоус