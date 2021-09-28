Звуки Мариуполя воплотили в уникальной скульптуре на берегу моря

В Мариуполе во время празднования Дня города состоялось открытие уникальной арт-инсталляции "Звуки города". Этот проект объединяет воспоминания горожан, реальные звуки, с которыми у них ассоциируется родной город, и современные технологии, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя. Известные горожане делятся своими воспоминаниями, команда собирает важнейшие звуки, упоминаемые в этих воспоминаниях, а над их воплощением в форму работают несколько программ звукового дизайна и 3D-визуализации.

Так, для каждого города, охваченного проектом, создается уникальный арт-объект, который не имеет аналогов.

Алена Тимошенко и Наташа Ткаченко. Источник: mariupolrada.gov.ua

В Мариуполе скульптура приобрела форму волны. Цветовая гамма перекликается с палитрой заходящего в море солнца. Арт-объект установили на берегу Азовского моря.

Скульптуру сделали в форме волны. Источник: mariupolrada.gov.ua

"Мариуполь – город, в котором детский смех и крики чаек сочетаются с шумом индустриальных предприятий и порта. И из этого сочетания рождаются новая энергия и ритмы жизни этого уникального города и его жителей. Благодаря скульптуре “Звуки города” каждый может почувствовать и увидеть этот ритм" , – рассказала продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко, которая вместе с основательницей Spilne Art Наташей Ткаченко выступила инициатором проекта.

Арт-объект установили на берегу Азовского моря. Источник: mariupolrada.gov.ua

Мариуполь стал одним из семи городов Украины, где установлена ​​скульптура "Звуки города".