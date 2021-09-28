Столица Афганистана может остаться без воды

Из-за продолжительного военного конфликта на территории Афганистана Кабул может в ближайшее время остаться без воды. Об этом заявил мэр города Хамдулла Номани, сообщает Лента.Ру.

Политик рассказал, что нехватка воды в афганской столице с каждым днем становится все более серьезной проблемой. По его словам, властям пришлось переправлять питьевые запасы в Кабул из отдаленных регионов республики за очень высокую цену.

По информации издания, десятки афганцев, среди которых множество детей, ежедневно ожидают наполнения емкостей для воды в городских мечетях. Один из местных жителей Тадж Мохиулла отметил, что иногда люди возвращаются домой с водой, но все чаще их ведра остаются пустыми. Доступ к безопасной питьевой воде на данный момент имеют только 42 процента афганцев.

26 сентября стало известно, что население Кабула испытывает настроение отчаяния из-за угрозы нищеты, роста цен на продукты и дефицита лекарств. Жители рассказали, что внешне улицы афганской столицы кажутся даже более безопасными, чем раньше, однако общественный транспорт перестал ходить, цены на бензин выросли, на заправках огромные очереди. Кроме того, цены на все продукты растут, а для граждан введены ограничения на снятие наличных в банке.