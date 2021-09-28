Папа Римский планирует визит в Украину – источник

В 2022 году в Украину приедет Папа Франциск, который в скором времени по состоянию здоровья может отречься от Святого престола. Об этом, ссылаясь на польское агентство, сообщает Страна UA.

Об этом в интервью агентству рассказал архиепископ Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовской Римско-католической церкви (РКЦ).

"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит следующего года", – сказал он.

Недавно итальянские СМИ писали, что священнослужитель уже высказал намерение уйти на покой. Причиной такого решения называют неудовлетворительное состояние здоровья. Это связывают с недавней операцией на кишечнике, которую сделали папе Франциску.