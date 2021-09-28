Еврокомиссия изучит последствия газового контракта РФ и Венгрии

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта" , - сказал Макфи, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией, в ответной реакции Будапешт назвал такую позицию Киева вмешательством во внутренние дела.

Автор: Артем Горовенко