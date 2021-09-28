7 пород собак с короткой продолжительностью жизни

Любая собака может прожить долгую и здоровую жизнь, если за ней правильно ухаживать, обеспечивая соответствующую диету, регулярные упражнения и достаточно внимания. Но, по сравнению с человеческой, продолжительность жизни собаки мала, сообщает Профиль.

В среднем эти животные живут от 12 до 15 лет. Однако есть породы, которые не доживают и до такого возраста. Это связано с генетической предрасположенностью питомцев к различным заболеваниям, которые могут повлиять на собаку в более позднем возрасте.

Собаки с самой короткой продолжительностью жизни:

Французский мастифф. Этот пес имеет самую короткую продолжительность жизни из всех пород в этом списке. Ему в среднем отведено от 5 до 8 лет жизни, говорится на сайте Американского клуба собаководства. Часто животные этой породы даже не достигает зрелого возраста. Для питомцев характеры вздутие живота, болезни сердца, рак и ортопедические проблемы;

Этот пес имеет самую короткую продолжительность жизни из всех пород в этом списке. Ему в среднем отведено от 5 до 8 лет жизни, говорится на сайте Американского клуба собаководства. Часто животные этой породы даже не достигает зрелого возраста. Для питомцев характеры вздутие живота, болезни сердца, рак и ортопедические проблемы; Ирландский волкодав.В среднем такие собаки живут от 6 до 8 лет. Порода генетически предрасположена к раку костей, вздутию живота, лимфоме и гипертиреозу. Болезни сердца также часто приводят к гибели ирландских волкодавов;

Фото pixabay / Ирландский волкодав.

Немецкий дог. Эти нежные гиганты тоже живут меньше других пород – от 7 до 10 лет. Главный "убийца" этих собак – вздутие живота и заворот желудка. Владельцам необходимо правильно кормить животное и научиться распознавать симптомы этого заболевания, чтобы вовремя предотвратить летальный исход;

Эти нежные гиганты тоже живут меньше других пород – от 7 до 10 лет. Главный "убийца" этих собак – вздутие живота и заворот желудка. Владельцам необходимо правильно кормить животное и научиться распознавать симптомы этого заболевания, чтобы вовремя предотвратить летальный исход; Бернский зенненхунд.По данным The BMDCA, продолжительность жизни бернцев снизилась с 10-12 до 6-8 лет. Дело в том, что они очень восприимчивы к раку. Кроме того, эта порода часто страдает от болезней сердца и вздутия живота;

Фото pixabay / Бернский зенненхунд