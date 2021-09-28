В Одессу впервые с начала пандемии зашел круизный лайнер

В Одесский морской порт прибыл первый с начала пандемии круизный лайнер Sea Dream II.

Об этом сообщила﻿ администрация Одесского морского порта.

Пассажирский теплоход Sea Dream II (флаг – Багамские острова) сегодня пришвартовался у причала №15 морского вокзала.

Лайнер совершает круиз между портами Средиземного и Черного морей со стартом в греческих Афинах. Предыдущий порт захода перед Одессой - румынская Констанца. Завтра после обеда по графику теплоход должен начать переход в болгарскую Варну.

На борту теплохода путешествуют около 60 туристов, это в основном граждане США и Канады. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса лайнер заполнен туристами на 50%.

По словам начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" М. Лапая, обслуживание пассажиров по антиковидному протоколу позволит получить соответствующий опыт для безопасного приема круизного флота в следующем году.

На данный момент администрация порта получила 31 заявку на визиты в Одессу круизных лайнеров в сезоне-2022.