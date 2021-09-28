В Одессу впервые с начала пандемии зашел круизный лайнер

В Одесский морской порт прибыл первый с начала пандемии круизный лайнер Sea Dream II. 

Об этом сообщила﻿ администрация Одесского морского порта.

Пассажирский теплоход Sea Dream II (флаг – Багамские острова) сегодня пришвартовался у причала №15 морского вокзала.

Лайнер совершает круиз между портами Средиземного и Черного морей со стартом в греческих Афинах. Предыдущий порт захода перед Одессой - румынская Констанца. Завтра после обеда по графику теплоход должен начать переход в болгарскую Варну.

На борту теплохода путешествуют около 60 туристов, это в основном граждане США и Канады. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса лайнер заполнен туристами на 50%.

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)

По словам начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" М. Лапая, обслуживание пассажиров по антиковидному протоколу позволит получить соответствующий опыт для безопасного приема круизного флота в следующем году.

На данный момент администрация порта получила 31 заявку на визиты в Одессу круизных лайнеров в сезоне-2022.

Возможно, это изображение (3 человека, люди играют на музыкальных инструментах, люди стоят и на открытом воздухе)

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics