Tesla планирует выпускать одежду

Tesla решила зарегистрировать товарный знак Cyberquad для выпуска одежды, сообщает Лента.ру.

Компания Илона Маска подала заявку на регистрацию знака в ведомство США в сентябре 2021 года. В ней указано, что под брендом Cyberquad Tesla хочет заняться выпуском футболок, рубашек, курток, головных уборов, а также детской одежды, обуви и брюк.

Впервые о Cyberquad стало известно в 2019 году. Так был назван электроквадроцикл, который был представлен вместе с электропикапом Cybertruck. Его прототипом послужил квадроцикл Yamaha Raptor с трансмиссией Zero Motorcycle.

В свою очередь Cybertruck терпит неудачи. Tesla планировала выпустить электропикап до 2022 года, однако сделать этого не успеет. По словам Маска, задержка производства связана с дефицитом полупроводников, а также с технологическими особенностями электрокара.