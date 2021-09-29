Чернослив: польза для здоровья

Чернослив: польза для здоровья

Сушеные плоды слив имеют много полезных свойств. Поэтому их часто рекомендуют употреблять во время диет.Об этой сушеный вкусности читайте далее в материале, сообщает 24 Канал.

Большинство знает, что чернослив способствует обмену веществ и может помочь предотвратить запор. Такие замечательные свойства объясняют тем, что сушеная слива является прекрасным источником клетчатки. Именно она способствует частым метаболическим процессам. В 100 граммах чернослива, а это около 10 ягод, содержится почти 7 граммов питательных компонентов, которые очень важны и нужными в ежедневном рационе.

Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам следует ежедневно есть от 22 до 28 граммов клетчатки, тогда как мужчинам стоит потреблять от 28 до 34 граммов.

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Еще одним преимуществом чернослива является то, что он способствует укреплению костей.

"В одном исследовании, опубликованном в Osteoporosis International, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление 5 – 6 штучек чернослива может помочь предотвратить потерю костной массы,", – рассказывает Кристофер Мор – доктор философии, научный сотрудник и совладелец компании Mohr Results.

Потребление клетчатки особенно важно для женщин в постменопаузе. В этот период в организме снижен уровень эстрогена, что со временем может привести к низкой плотности костной ткани. Сильные потери спровоцируют появление заболевания, остеопении – слабость костей из-за потери массы.

"Новые данные свидетельствуют о том, что такое же количество чернослива может помочь улучшить факторы риска сердечных заболеваний и воспалений. И у вас, безусловно, является выигрышное дополнение к рациону и еда, которая должна быть постоянной в вашем рационе,", – добавляет ученый.

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