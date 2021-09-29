Чернослив: польза для здоровья

Сушеные плоды слив имеют много полезных свойств. Поэтому их часто рекомендуют употреблять во время диет.Об этой сушеный вкусности читайте далее в материале, сообщает 24 Канал.

Большинство знает, что чернослив способствует обмену веществ и может помочь предотвратить запор. Такие замечательные свойства объясняют тем, что сушеная слива является прекрасным источником клетчатки. Именно она способствует частым метаболическим процессам. В 100 граммах чернослива, а это около 10 ягод, содержится почти 7 граммов питательных компонентов, которые очень важны и нужными в ежедневном рационе.

Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам следует ежедневно есть от 22 до 28 граммов клетчатки, тогда как мужчинам стоит потреблять от 28 до 34 граммов.

Еще одним преимуществом чернослива является то, что он способствует укреплению костей.

"В одном исследовании, опубликованном в Osteoporosis International, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление 5 – 6 штучек чернослива может помочь предотвратить потерю костной массы,", – рассказывает Кристофер Мор – доктор философии, научный сотрудник и совладелец компании Mohr Results.

Потребление клетчатки особенно важно для женщин в постменопаузе. В этот период в организме снижен уровень эстрогена, что со временем может привести к низкой плотности костной ткани. Сильные потери спровоцируют появление заболевания, остеопении – слабость костей из-за потери массы.