Польза для мужского и женского организма от кизила

Маленькие красные ягодки с терпким вкусом... Можем поспорить, что вы никогда не пробовали кизил или делали это очень давно. А зря! Возможно, плоды кизила и не порадуют ваши вкусовые рецепторы так же, как черешни или клубника, но пользы от них – не меньше, сообщает 24 Канал.

Кизил называют также дерном. Плоды растут на небольшом деревце, который больше напоминает куст, потому что никогда не достигает в высоту более 5 метров.

Что входит в состав ягод

витамины В3, С и Е;

кислоты: яблочная, лимонная и янтарная;

жирные масла (при этом продукт не является калорийным – в 100 граммах содержится всего 45 калорий );

); фруктоза и глюкоза (простые сахара);

железо (микроэлемент);

магний, фосфор, калий и сера (макроэлементы).

Лечебными свойствами обладают не только плоды, но и листья, а также ветви дерена. В частности настойку из листьев используют в виде компрессов и аппликаций для лечения кожных заболеваний и геморроя.

ТОП-10 эффектов, которыми обладает кизил:

тонизирует организм, увеличивает его выносливость;

повышает сопротивляемость организма;

выводит из него токсины и шлаки;

ускоряет заживление ран и предупреждает возникновение кровотечений;

нормализует обмен веществ;

способствует оттоку желчи и мочи;

снижает температуру тела.

Вот почему плоды кизила врачи рекомендуют употреблять в пищу людям, которые жалуются на постоянную усталость и часто простужаются.

Чем полезен кизил для женского здоровья

Отвар кизила используют для облегчения менструальных болей, повышения либидо и уменьшения количества специфических выделений из влагалища при вагинальном кандидозе.

Как кизил влияет на состояние здоровья и самочувствие мужчин

Многие мужчины зарабатывает на жизнь тяжелым физическим трудом. Очевидно, что такая работа не только уменьшает жизненный тонус, но и снижает иммунитет. Кизил увеличивает запас энергии у представителей сильного пола, усиливает половое влечение и улучшает половую функцию.

Плоды кизила можно сушить. Это – замечательное средство от простуды. Кроме того, употребление в пищу сушеных ягод кизила способствует снижению уровня сахара в крови и нормализует показатели кровяного давления.

Из сухих плодов кизила готовят отвар, который используют для:

облегчения самочувствия пациентов с воспалительными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта;

улучшения аппетита;

укрепления иммунитета;

поддержания тонуса организма.

Сушеный кизил обогащен пектином, который обеспечивает выведение токсинов из организма. Ягодки нормализуют обмен веществ (вот почему кизил завоевал популярность среди людей, которые периодически пытаются сбросить вес).

А еще кизил повышает уровень гемоглобина, поэтому его советуют употреблять при болезнях органов кроветворения, в том числе лицам, страдающим анемией.

Лакомьтесь п﻿лодами вместе с косточками – они содержат растительные масла, которые по своему антибактериальному, противовоспалительному и вяжущему действию напоминают облепиху.

Такой джем обладает противовоспалительным действием, повышает иммунитет и прекрасно тонизирует организм. Регулярно употребляя его в пищу в осенне-зимний период, можно предупредить простуду. Таким образом можно улучшить работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, очистить бронхи и снизить повышенную температуру тела.

При каких заболеваниях помогают плоды кизила

Растение успешно борется с симптомами многих заболеваний. При ОРВИ эффективно снижает температуру, снимает воспаление и активирует защитные силы организма. Пектин, входящий в состав ягодок, связывает и выводит токсины из организма. Кстати, не хуже справится с этой задачей и свежий сок из плодов кизила.

Кизил – враг геморроя. В процессе лечения можно применять как свежие, так и сушеные плоды. При тяжелом течении заболевания кизил употребляют перед едой, но не более трех порций в день и с косточкой. Не волнуйтесь – они растворятся в желудке, оказав благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт.

Пациентам с геморроем полезно принимать ванны и пить отвары из плодов этого растения. Как уже упоминалось, кизил снижает уровень сахара в крови, но не только. Он еще и предотвращает дальнейшее его повышение. При этом лучший сахароснижающий эффект оказывают именно свежие плоды.

Польза для детского организма

Кизил положительно влияет на активно растущий организм, в том числе помогает поддерживать иммунитет. Субстанции, входящие в состав этого растения, способствуют формированию костной ткани и улучшают пищеварительные процессы.

Однако перед тем, как давать ребенку плоды кизила, необходимо учесть следующее:

детям нельзя есть кизил в большом количестве (лучше начать с одной ягодки);

кизил, очищенный от косточек, можно добавлять к молочным блюдам или фруктовым салатам. Из него можно готовить кисели, желе или варенье;

чтобы предупредить кишечную инфекцию, ягодки тщательно обрабатывайте – промывайте под проточной водой, после чего – обдайте кипятком;

не готовьте кизил заблаговременно, поскольку витамин С окисляется и количество этого полезного вещества в плодах, соответственно, уменьшается.

Однако в старшем возрасте употреблять кизил в большом количестве не рекомендуется – это может спровоцировать бессонницу.

Противопоказания и возможный вред

Существуют некоторые противопоказания к употреблению плодов кизила или пить из них. Это:

запор (чтобы избежать задержки опорожнения кишечника, следите за количеством съеденных ягод);

повышенная кислотность желудка;

нельзя есть плоды кизила, а также пить сок из него перед сном.

Плоды кизила обладают многими лечебными свойствами, поэтому умеренное их употребление может устранить неприятные симптомы многих заболеваний. Эта ягодка также очень вкусная, и в составе соусов, желе, напитков и десертов может украсить даже праздничный стол.