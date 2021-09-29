Польза для мужского и женского организма от кизила
Маленькие красные ягодки с терпким вкусом... Можем поспорить, что вы никогда не пробовали кизил или делали это очень давно. А зря! Возможно, плоды кизила и не порадуют ваши вкусовые рецепторы так же, как черешни или клубника, но пользы от них – не меньше, сообщает 24 Канал.
Кизил называют также дерном. Плоды растут на небольшом деревце, который больше напоминает куст, потому что никогда не достигает в высоту более 5 метров.
Что входит в состав ягод
- витамины В3, С и Е;
- кислоты: яблочная, лимонная и янтарная;
- жирные масла (при этом продукт не является калорийным – в 100 граммах содержится всего 45 калорий);
- фруктоза и глюкоза (простые сахара);
- железо (микроэлемент);
- магний, фосфор, калий и сера (макроэлементы).
Лечебными свойствами обладают не только плоды, но и листья, а также ветви дерена. В частности настойку из листьев используют в виде компрессов и аппликаций для лечения кожных заболеваний и геморроя.
ТОП-10 эффектов, которыми обладает кизил:
- тонизирует организм, увеличивает его выносливость;
- повышает сопротивляемость организма;
- выводит из него токсины и шлаки;
- ускоряет заживление ран и предупреждает возникновение кровотечений;
- нормализует обмен веществ;
- способствует оттоку желчи и мочи;
- снижает температуру тела.
Вот почему плоды кизила врачи рекомендуют употреблять в пищу людям, которые жалуются на постоянную усталость и часто простужаются.
Чем полезен кизил для женского здоровья
Отвар кизила используют для облегчения менструальных болей, повышения либидо и уменьшения количества специфических выделений из влагалища при вагинальном кандидозе.
Как кизил влияет на состояние здоровья и самочувствие мужчин
Многие мужчины зарабатывает на жизнь тяжелым физическим трудом. Очевидно, что такая работа не только уменьшает жизненный тонус, но и снижает иммунитет. Кизил увеличивает запас энергии у представителей сильного пола, усиливает половое влечение и улучшает половую функцию.
Плоды кизила можно сушить. Это – замечательное средство от простуды. Кроме того, употребление в пищу сушеных ягод кизила способствует снижению уровня сахара в крови и нормализует показатели кровяного давления.
Из сухих плодов кизила готовят отвар, который используют для:
- облегчения самочувствия пациентов с воспалительными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта;
- улучшения аппетита;
- укрепления иммунитета;
- поддержания тонуса организма.
Сушеный кизил обогащен пектином, который обеспечивает выведение токсинов из организма. Ягодки нормализуют обмен веществ (вот почему кизил завоевал популярность среди людей, которые периодически пытаются сбросить вес).
А еще кизил повышает уровень гемоглобина, поэтому его советуют употреблять при болезнях органов кроветворения, в том числе лицам, страдающим анемией.
Лакомьтесь плодами вместе с косточками – они содержат растительные масла, которые по своему антибактериальному, противовоспалительному и вяжущему действию напоминают облепиху.
Такой джем обладает противовоспалительным действием, повышает иммунитет и прекрасно тонизирует организм. Регулярно употребляя его в пищу в осенне-зимний период, можно предупредить простуду. Таким образом можно улучшить работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, очистить бронхи и снизить повышенную температуру тела.
При каких заболеваниях помогают плоды кизила
Растение успешно борется с симптомами многих заболеваний. При ОРВИ эффективно снижает температуру, снимает воспаление и активирует защитные силы организма. Пектин, входящий в состав ягодок, связывает и выводит токсины из организма. Кстати, не хуже справится с этой задачей и свежий сок из плодов кизила.
Кизил – враг геморроя. В процессе лечения можно применять как свежие, так и сушеные плоды. При тяжелом течении заболевания кизил употребляют перед едой, но не более трех порций в день и с косточкой. Не волнуйтесь – они растворятся в желудке, оказав благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт.
Пациентам с геморроем полезно принимать ванны и пить отвары из плодов этого растения. Как уже упоминалось, кизил снижает уровень сахара в крови, но не только. Он еще и предотвращает дальнейшее его повышение. При этом лучший сахароснижающий эффект оказывают именно свежие плоды.
Польза для детского организма
Кизил положительно влияет на активно растущий организм, в том числе помогает поддерживать иммунитет. Субстанции, входящие в состав этого растения, способствуют формированию костной ткани и улучшают пищеварительные процессы.
Однако перед тем, как давать ребенку плоды кизила, необходимо учесть следующее:
- детям нельзя есть кизил в большом количестве (лучше начать с одной ягодки);
- кизил, очищенный от косточек, можно добавлять к молочным блюдам или фруктовым салатам. Из него можно готовить кисели, желе или варенье;
- чтобы предупредить кишечную инфекцию, ягодки тщательно обрабатывайте – промывайте под проточной водой, после чего – обдайте кипятком;
- не готовьте кизил заблаговременно, поскольку витамин С окисляется и количество этого полезного вещества в плодах, соответственно, уменьшается.
Однако в старшем возрасте употреблять кизил в большом количестве не рекомендуется – это может спровоцировать бессонницу.
Противопоказания и возможный вред
Существуют некоторые противопоказания к употреблению плодов кизила или пить из них. Это:
- запор (чтобы избежать задержки опорожнения кишечника, следите за количеством съеденных ягод);
- повышенная кислотность желудка;
- нельзя есть плоды кизила, а также пить сок из него перед сном.
Плоды кизила обладают многими лечебными свойствами, поэтому умеренное их употребление может устранить неприятные симптомы многих заболеваний. Эта ягодка также очень вкусная, и в составе соусов, желе, напитков и десертов может украсить даже праздничный стол.