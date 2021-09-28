Сухо и ясно: прогноз погоды в Украине 29 сентября

Под конец сентября погода﻿ решила порадовать Украину сухими солнечными днями. Дождь прекратится, а температура воздуха днем не опустится ниже 12 градусов.

В среду, 29 сентября, практически на всей территории Украины установится температура 12-15°С днем и 4-7°С ночью. Теплее всего будет на Закарпатье – 17-19°С днем и 10-12°С ночью. На юге и в Крыму – 14-17°С днем и 6-11°С ночью.

29 сентября на всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков, но с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра по стране – 11-18 км/час. На юге и в Крыму – около 14-22 км/час в среднем, местами шквалы до 25 км/час максимум.

В столице Украины, Киеве﻿, 29 сентября ожидается температура от 7 до 12°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и пасмурная погода.