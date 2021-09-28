В детдоме Луцка вспышка COVID-19: госпитализировали 17 детей

В Волынском областном специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. Заболела половина воспитанников, а также несколько работников.﻿ Об этом, ссылаясь на местное издание, сообщает РБК-Украина.

В результате вспышки заболело 17 из 34 воспитанников детдома.

"Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания" , - заявил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк.

Отмечается, что 17 детей были госпитализированы, чтобы изолировать их от здоровых. Двое из них имеют слегка повышенную температуру.

"Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. По состоянию на сегодня, первой дозой вакцинированы примерно 70% персонала" , - добавил Максимюк.

Автор: Сергей Пышкин