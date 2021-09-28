В Украине хотят по-новому рассчитывать цену на газ

Кабинет министров вместе с НАК "Нафтогаз Украины" планирует ввести новую схему расчета цены на голубое топливо, сообщает Depo.ua.

В частности речь идет о схеме, по которой население будет платить ежемесячно 1/12 от годового потребления.

Постановление от 27 сентября 2021 №1011 было опубликованное на Правительственном портале.

Также в Кабмине предлагают создать балансирующие группы для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут покупать газ у "Нафтогаза" в объемах, которые достаточны для покрытия потребностей бытовых потребителей, на равных условиях. Также в этом случае планируют зафиксировать цену, которая будет действовать до 1 мая 2022 года.