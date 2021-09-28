На субсидии до конца года выделят более 12 млрд грн
В государственном бюджете хватит денег на субсидии до конца года и на 2022 год, сообщает Украина 24.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
"Давайте начнем с этого года. Мы всегда в правительстве говорили, что после завершения отопительного сезона мы анализируем потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей и определяемся, какой ресурс нужен для поддержки людей. В этом году мы обратились, уже есть законопроект, и будет выделено на программу субсидий 12,1 млрд грн. Этих средств будет достаточно, чтобы пройти часть отопительного сезона 2021 года, а также заложено финансирование на январь, потому что это переходный период, надо чтобы были средства для людей. Того ресурса, который заложен на следующий год - более 38 млрд грн, по тем тарифам, которые мы знаем, мы закладываем, и нам пока достаточно", - сказала Лазебная.