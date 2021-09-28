Минимальная пенсия для людей от 70 лет вырастет в 2022 году

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала поднятие размера пенсии в 2022 году. В следующем году должен вырасти размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет с полным стажем, сообщает РБК-Украина.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тысячи гривен" , - сказала Лазебная на пресс-конференции.

В проекте госбюджета на 2022 год на пенсии предусмотрели 200,6 млрд гривен. Эти средства должны пойти на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.

Обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре.

Автор: Дмитрий Левицкий